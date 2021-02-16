مدرب المريخ السوداني يهاجم الأهلي قبل لقائهما: أداؤه في كأس العالم كان وحش

مدرب المريخ السوداني يهاجم الأهلي قبل لقائهما: أداؤه في كأس العالم كان وحش

كشف نصر الدين النابي - المدير الفني لفريق المريخ السوداني - أنه لم يعجبه أداء الأهلي في كأس العالم للأندية.



وقال النابي قبيل لقاء الفريقين اليوم في دوري أبطال أفريقيا: كنت أنتظر أداء أفضل من الأهلي في مونديال الأندية لكن المدرب موسيماني له الحق في اختيار أسلوب اللعب الذي يراه أفضل للفريق، لكني كمتابع جيد للأهلي أرى أن مستوى الفريق في البطولة لا يناسب تاريخ النادي.



وأضاف: أداء الأهلي في مونديال الأندية لم يتناسب مع أفكار النادي التي دائما تهدف للعب كرة جميلة .