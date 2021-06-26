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زوجة محمد أبو جبل تنشر صورته من داخل المستشفى

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السبت، 26-06-2021 12:21 م

نشرت زوجة محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة لزوجها داخل أحد المستشفيات، قبل مباراة الفريق فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نادي مصر المقاصة.
ونشرت زوجة «أبوجبل» الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت علي الصورة قائلة :ربي يحفظه.
يذكر ان تكتم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك على عرض خليجى تلقاه من أحد وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وطلب أبوجبل من وكيل اللاعبين الذى أحضر له العرض عدم الإفصاح عنه فى الوقت الحالى خاصة أن الفريق الأبيض ينافس بقوة على لقبى بطولة الدورى والكأس .
ومن المنتظر أن يتم إرسال العرض الخليجي قبل نهاية الموسم الكروى الحالى لإدارة الزمالك حتى يتخذ قرارا برحيل أبوجبل من عدمه .
ويرغب أبوجبل فى خوض تجربة الاحتراف الخليجى لتأمين مستقبله خاصة أنه يحصل على مقابل مادى ليس كبيرا مقارنة بزملائه بجانب اعتماد كارتيرون فى المباريات الأخيرة على الحارس محمد عواد .

 

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