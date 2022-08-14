موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

الأحد، 14-08-2022
09:05 ص
يستضيف النادي الأهلي نظيره مصر المقاصة
مساء اليوم ، علي ملعب ستاد الأهلي WE في دور الـ16
ضمن منافسات كأس مصر
.
ويسعي النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريش للفوز في مباراة اليوم من أجل
مواصلة الانتصارات المحلية.
وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم .
القنوات الناقلة
وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 .
وتأهل الأهلي لدور ال16 بالفوز على فريق المصرى بالسلوم بهدف نظيف عن طريق
أحمد عبد القادر فى دور الـ32 للمسابقة.
وينتظر المقاولون العرب الفائز من هذه المباراة ليواجهه في دور الـ 8 .
قائمة الأهلي ضد مصر للمقاصة
وضمت القائمة الخاصة بمباراة الأهلي
ضد مصر للمقاصة 21 لاعبًا هم: علي لطفي
ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح
محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد
سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد
طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.