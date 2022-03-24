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قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

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الخميس، 24-03-2022 04:01 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تطبيق تقنية الفيديو في مباراة مصر والسنغال، المقرر لها، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وذكر الكاف في بيان رسمي، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو في جميع مباريات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، على حقوق بث مباراتي الذهاب والإياب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم .
ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتخطي عقبة السنغال، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل  - محمد صبحي.

خط الدفاع :  عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم  - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية  - إمام عاشور  - محمد النني  - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح  - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش  - محمود حسن تريزيجيه.
 

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