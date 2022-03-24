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مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

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الخميس، 24-03-2022 02:22 م
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على ملامح تشكيل الفراعنة في مواجهة السنغال المقرر إقامتها غدا بإستاد القاهرة في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .
ومن المقرر أن يتواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى امام السنغال في ظل قناعات كيروش الكاملة بقدراته رغم المنافسة الشرسة مع محمد أبو جبل ولكن كيروش يفضل الاعتماد على الشناوي في حراسة المرمى نتيجة الخبرات الكبيرة التي يمتلكها .
واستقر كيروش على الدفع بعمر كمال في مركز الظهير الأيمن بجانب الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع ، وفي الوسط حمدي فتحي ومحمد النني وعمرو السولية “ أحمد سيد زيزو “ ، خلف الثلاثي الهجومي المكون من عمر مرموش ” محمود تريزيجيه " ومحمد صلاح ومصطفى محمد  ، واستقر كيروش على وضع محمد مجدي أفشة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة السنغال غدا.
وتلقى لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني للمنتخب أنباء سارة بعد علمهم بانتهاء حجز جميع التذاكر المخصصة للمباراة والتي ستشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع.
ويرى اللاعبون أن تواجد الجماهير سيكون سلاحا مهما في تخطي السنغال وتحقيق فوز جيد مساء الجمعة المقبل ، قبل السفر إلى داكار وخوض مباراة الإياب والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل .
 

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