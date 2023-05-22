"عامل حرقان".. تعليق نجم الزمالك على صورة شيكابالا بتيشيرت صن داونز





علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق علي حقيقه تدوال صورة لشيكابالا وهو يرتدي تيشيرت صن داونز لاستفزاز جماهير الأهلي.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ياه قد كدة هو عامل حرقان واحد مركب صورة الأسطورة شيكا بالشكل ده والصورة الحقيقيه بتشرت أرسنال والله الناس ديه مريضة ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.