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نجم الأهلي: كان يجب إيقاف كهربا ولجنة التظلمات أخطأت

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كهربا
الأربعاء، 03-05-2023 09:30 ص

 

يرى محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، أن لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار لجنة الإنضباط، بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: “الواقعة حصلت، أيًا كان مين المخطئ في أزمة السوبر المصري، بس هل ينفع قرار يطلع بعد أربعة شهور بشأن عقوبة لاعب”.

وأضاف: “الأهلي له حق تمامًا خاصة أن القرار قبل بطولة وهي السوبر المصري، أتحدى أن كان في تأخر في القرار عندما كنت مسئولا في اتحاد الكرة”.

وتابع: “الزمالك قراره صحيح، لأن القرار طلع من لجنة الانضباط بإيقاف كهربا، فمن حق الزمالك التمسك بالقرار”.

واختتم: “المفروض أن العقوبة كانت تفضل مستمرة فور إعلانها ولا يشارك كهربا مع الأهلي مثلما حدث مع إمام عاشور، وكان ممكن أيضًا أن يتم إلغاء العقوبة اليوم فلا يستطيع أحد التحدث”.

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