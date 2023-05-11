عدلي القيعي يفجر مفاجأة عن أزمة كهربا: هذا ما سيفعله الأهلي





كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن آخر تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، بشأن غرامته لصالح نادي الزمالك.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية:" كهربا هو من طلب الانتقال إلى الأهلي، كهربا بعد احترافه في الخارج، قال أريد أن أعود لمصر وتواصل مع المسؤولين في الأهلي.

ورد القيعي، علي سؤال، "هل الأهلي وقف بجانب كهربا بالشكل الأمثل؟ قائلا:"كل شيء في إطاره، هذه القضية بها ملابسات لا أريد أن أذكرها".

وأكمل:"الأهلي لم يكن طرفًا في هذه القصة تمامًا، وغير صحيح أن الأهلي دفع كهربا للاحتراف في البرتغال لكي يعود مرة أخرى للقلعة الحمراء، والله الأهلي لم يكن له يد في سفره للخارج ولا كنا نعلم أنه سيفعل ذلك.

وأكمل:"الموضوع معقد والغرامة كبيرة والأهلي يحاول مساندة كهربا بالتخلص من هذه المشكلة، متابعا:"هناك طرق نعوض بها كهربا كلاعب، وهي أننا نعطيه وسائل لكي تزود دخله لكي يقدر يسدد الغرامة.