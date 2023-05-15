الإثنين، 15-05-2023
11:48 ص
قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة
،
إن لجنته ستنعقد لنظر أمر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا
، حال إخطاره، بتأجيل نظر
الدعوى المقامة من النادي الأهلي لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو للاطلاع.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل
الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة
الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود
كهربا
، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.
وأضاف الشوربجي لمصراوي، الأحد: لا يمكن التكهن بمصير اللاعب
من تنفيذ العقوبة إلا باجتماع اللجنة بعد إخطارنا.
وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الفترة الماضية، لحل
لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق
محمود كهربا
لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
وفي الأول من مايو، أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرارات لجنة
الاستئناف (التظلمات) برئاسة عادل الشوربجي بشأن التظلمات المقدمة من الأهلي ولاعبه
محمود عبد المنعم "كهربا
" والزمالك ورئيسه.
وقررت لجنة الاستئناف وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي
وكهربا
والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري
في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.