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بعد ما فعله كلوب معه.. صلاح يوافق على الانتقال لـ الاتحاد السعودي

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صلاح
الثلاثاء، 15-08-2023 12:08 م

فجرت قناة الكأس القطرية مفاجأة حول موافقة الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم صلاح هذا الصيف 2023، وبعقد مدته عامين.
وكشفت القناة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.
وتناقلت وسائل الإعلام الرياضية العالمية، رد الفعل الغاضب من النجم المصري محمد صلاح خلال لحظة استبداله في مباراة الريدز مع تشيلسي.
ولم يكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، سعيدًا بقرار المدرب يورجن كلوب باستبداله في المباراة ضد البلوز، خاصة انها اولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.
قرر المدرب يورجن كلوب استبدال محمد صلاح، في الدقيقة 77، حيث نزل بدلًا منه هارفي إليوت.
وبدا محمد صلاح غاضبًا بشدة خلال استبداله، وظهر ذلك جليًا على ملامح وجهه وتصرفاته وهو يمزق ضمادة يده، قبل أن يتجاهل مصافحة يورجن كلوب، ويجلس على مقاعد البدلاء.

كان محمد صلاح قد صنع الهدف الأول لصالح ليفربول، الذي سجله لويس دياز، وسجل هدفًا ثانيًا وتم إلغائه.

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