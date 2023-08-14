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أسطورة مانشستر يتطاول على صلاح: اخرج واخرس

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صلاح
الإثنين، 14-08-2023 01:40 م


هاجم الإيرلندي روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عقب استبداله خلال مباراة الريدز والبلوز 1-1 الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدا صلاح، الذي صنع هدف ليفربول الوحيد في المباراة لزميله لويس دياز، غاضبا من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ودخل الاسكتلندي اليافع بين دوك بدلا من المصري.
وظهرت على صلاح علامات الغضب، وهو يغادر الملعب، وأزال "الضمادة" الملفوفة حول يديه، وسط سخرية من جماهير تشيلسي.
وكان صلاح يسعى أن يصبح أول لاعب يسجل في 8 جولات افتتاحية متتالية بالدوري الإنجليزي، وكان قريبا من تحقيق ذلك حيث سجل هدفا في منتصف الشوط الأول، لكنه شعر بالإحباط عندما تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وقال كين، خلال تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء".
وأضاف: "تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس".
وختم: "يمكنك أن تكون مستاء، جيدا، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".
فيما عبر جيانفرانكو زولا، نجم إيطاليا وتشيلسي السابق، عن دهشته من تصرف محمد صلاح، قائلا: "كلوب أراد استبداله لتنشيط الفريق.. صلاح كان مؤثرا للغاية ونجح في صناعة هدف، وأتفهم غضبه ورغبته في القتال.. لكني اندهشت قليلا من ردة فعله".

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