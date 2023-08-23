الأربعاء 23 أغسطس 2023
توقيت مصر 15:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لحظات مرعبة.. عاصفة شديدة تطيح بالمعتمرين وعمال النظافة في الحرم المكي

شاهد.. فاكهة تتغذى على جثث الموتى في المقابر بمصر

فضيحة قبلات رئيس اتحاد الكرة في إسبانيا مع لاعبة تثير ضجة (فيديو

راقصة شهيرة تهاجم الراقصات الروسيات: ربنا قال احتشموا

عروس مصر الجديدة تطلب الخلع في شهر العسل: بتعالج من شهر بسبب اللي عمله

أول رد فعل من صلاح على أنباء انتقاله لاتحاد جدة

شاهد.. مشهورة مواقع تواصل سعودية تخلع النقاب في الطائرة

شاهد.. السيول العارمة تجرف السيارات في شوارع مكة

الاهتمام بيتطلب.. عروس تثير الجدل بمقطع فيديو غريب من فرحها

تطور مفاجئ.. عضو مجلس إدارة اتحاد جدة يحسم الجدل حول ضم صلاح

تطور مفاجئ.. عضو مجلس إدارة اتحاد جدة يحسم الجدل حول ضم صلاح

images
صلاح
الأربعاء، 23-08-2023 10:32 ص


أعلن أحمد القطب عضو مجلس ادارة نادي اتحاد جدة السعودي انضمام الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة.

ونشر أحمد القطب صورة للاعب محمد صلاح بالزي الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي.

صورة النجم المصري بتشيرت اتحاد جدة تصدرت منصات السوشيال ميديا وأثرت التكهنات عن الصفقة التي يبدو أنها مسألة ساعات ويعلن عنها النادي السعودي.

كما تناقل الصورة أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير محمد صلاح بشأن رحيله عن ليفربول.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: ليفربول يرفض التفريط في محمد صلاح نهائيًا خصوصًا أنه ليس له بديل.

 

وأكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فإن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

إقرأ ايضا

IMG-20230823-WA0014

فضيحة قبلات رئيس اتحاد الكرة في إسبانيا مع لاعبة تثير ضجة (فيديو

IMG-20230823-WA0016

أول رد فعل من صلاح على أنباء انتقاله لاتحاد جدة

IMG-20230823-WA0007

قرار عاجل من كولر بشأن ضم مهاجم الهلال السعودي السابق للأهلي

أخبار متعلقة

IMG-20230823-WA0018

"أغلى لاعب في الدوري السعودي".. الكشف عن المبلغ الذي عرضه اتحاد جدة على صلاح

Capture

شاهد.. صديقة نيمار تستعرض ملابسها بعد انتقالها للعيش في السعودية

IMG-20230816-WA0007

أول تعليق رسمي من ليفربول على قرب رحيل صلاح

IMG-20230815-WA0001

بعد ما فعله كلوب معه.. صلاح يوافق على الانتقال لـ الاتحاد السعودي

IMG-20230814-WA0011

أسطورة مانشستر يتطاول على صلاح: اخرج واخرس

366934033_906222507530957_378863755841516883_n

تعليق مفاجئ من رونالدو بعد فوز النصر السعودي بالبطولة العربية