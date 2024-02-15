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محمد صلاح يفاجئ الحكم أمين عمر بمكالمة هاتفية.. بماذا أخبره؟

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صلاح
الخميس، 15-02-2024 01:17 م


أكد الحكم المصري الدولي أمين عمر، تلقيه إشادة من محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد الأداء الذي قدمه الحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
وقال أمين عمر في تصريحات عبر القناة الأولى: "ما قدمه الحكام المصريين في بطولة الأمم هو المستوى الطبيعي، وتخلى الجميع في مصر عن انتمائه لهذا شاهدوا الحكام المصريين في أحسن صورة".
وأضاف: "كان لدي دوافع كبيرة في البطولة، لأنني مرشح لكأس العالم المقبل، وتلقيت إشادة من موتسيبي رئيس الكاف عقب مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو".
واختتم عمر: "كما تلقيت اتصالا من محمد صلاح وقال لي، شرفتونا واستمروا على هذا المستوى المشرف والرائع".
وشهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، وجود 7 حكام مصريين.

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