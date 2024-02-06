اتحاد جدة يقدم عرضًا خرافيًا جديدًا لضم صلاح.. كم سيتقاضى؟

الثلاثاء، 06-02-2024
12:15 م
أفادت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي اتحاد جدة
ينوي تجديد عروضه المغرية لليفربول ومحمد صلاح
من أجل ضم الجناح المصر
ي.
وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول النادي السعودي بكل الطرق ضم محمد صلاح
وإقناع ليفربول بترك اللاعب، لكن الريدز رفض كل العروض المقدمة تماما.
وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن اتحاد جدة
مستعد لزيادة العرض المالي إلى 200 مليون جنيه إسترليني لليفربول.
وأكدت الصحيفة أن النادي السعودي سيرفع راتب محمد صلاح
4 أضعاف، ليتقاضى أسبوعيًا مليون ونصف جنيه إسترليني، ( 72 مليونا سنويا).
الجدير بالذكر أن محمد صلاح
يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.