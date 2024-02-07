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وزير الرياضة يكشف ما قاله حسام حسن عن محمد صلاح

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وزير الرياضة
الأربعاء، 07-02-2024 02:35 م


كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر قناة "CBC"، موقف حسام حسن تجاه محمد صلاح بعد توليه قيادة منتخب مصر.
وقال أشرف صبحي: "حسام حسن لاعب من أساطير كرة القدم المصرية، وقدم أداء مميز خلال مشاركته مع الأهلي والزمالك، وعلى المستوى التدريبي تولى قيادة معظم الأندية الجماهيرية المحلية".
واختتم: "عقدنا اجتماع اليوم مع حسام حسن وأظهر كل الاحترام والتقدير لمحمد صلاح، كما أبدى كل المحبة والاحترام لجميع لاعبي منتخب مصر".
الجدير بالذكر أن حسام حسن سبق وقام بالهجوم على محمد صلاح عقب مغادرته لمنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية.

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