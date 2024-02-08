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إبراهيم حسن عن صلاح: "مفيش دلع واللي مش هياكل النجيلة ملوش مكان"

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إبراهيم حسن
الخميس، 08-02-2024 01:31 م


وجّه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول رسالة هامة، بعد تواجده في الجهاز للفراعنة بقيادة العميد حسام حسن.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: لم نجلس حتى الآن مع محمد صلاح واللاعب كتب تاريخ له ولمصر.
وتابع: أي لاعب له قيمة مثل صلاح أو المحترفين سيتواجد عشان يشيلوا المنتخب في الفترة الجاية، وأي لاعب هيقدم إفادة لمنتخب مصر هنشيله فوق دماغنا.
وواصل إبراهيم حسن تصريحاته: قيمة محمد صلاح كبيرة، وكنا نسعى لضمه بالزمالك عندما كان لاعبًا بالمقاولون العرب.
وأشار: محمد صلاح لازم يتقدر بس في نفس الوقت لازم يشيل معانا المنتخب، ولو عمل كدة هنشيله فوق دماغنا لكن من غير دلع، وأنا وحسام بنعرف نفرّق بين اللاعب اللي عاوز يشيل المنتخب واللي بيتمناه الجمهور المصري، واللي قلبه قوي وحامي وقلبه على منتخب مصر وبين أي لاعب تاني.
وأردف: لا يوجد مجال للدلع، ومش هنطبطب على حد وأي لاعب مش هيلعب برجولة مش هضمه.. وهلعب بأي حد واللاعب اللي حاسس أنه بمزاجه وعمل حاجة للمنتخب مش هيبقى متواجد معانا ولازم اللاعب يبقى سعيد أنه جاي المنتخب وياكل النجيلة؛ لأن الناس تعبت والجمهور المصري تعب.
وأوضح: مفيش حد هيزعل لو عنده لاعب بيكسبه.. والواحد سعيد أن المنتخب فيه حد بقيمة صلاح.. واحنا واقفين مع كل المحترفين بالخارج واللاعب اللي مش جاهز مش هنجيبه على حساب بلده، واللي هيشيل المنتخب وهيجتهد هو اللي هيبقى موجود.. وبقول الناس تهدى شوية لأننا معندناش مشاكل مع حد وعلى رأسهم صلاح. 
واختتم إبراهيم حسن: التوفيق بتاع ربنا ومطلوب كإعلام أو المختصين في المجال نصفّي النوايا.. ونهدى شوية لأننا بنلعب بإسم مصر.

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