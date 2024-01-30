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ميدو يهاجم محمد صلاح: لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى المنتخب

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ميدو
الثلاثاء، 30-01-2024 01:07 م


علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على خسارة المنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وقال ميدو في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "منتخب مصر قدم بطولة سيئة ومنستحقش الصعود أمام الكونغو، ويجب ألا نحزن، موزمبيق أهدتنا التأهل من دور المجموعات".
أضاف: "ليس من الطبيعي استقبال 7 أهداف خلال 4 مباريات في بطولة كأس الأمم، دي محصلتش في تاريخنا".
وأوضح: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب".
وأتم تصريحاته: "اللي عمله محمد صلاح وخروجه من المعسكر أفقدنا شخصيتنا كمنتخب كبير ولابد من التعلم لعدم تكرار الأخطاء".

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