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محمد صلاح يفاجئ الجميع بنشر نصائح للتعامل مع الزوجة

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صلاح
الثلاثاء، 13-02-2024 01:53 م

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.
ووجه لمتابعيه نصيحة مهمة خاصة بالعلاقات الاجتماعية تجاه الأطفال والاباء، أو الزوج والزوجة.
ويسعى اتحاد جدة إلى التمسك بحظوظه في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن أجرى اتحاد جدة، عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.
ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، لم يستسلم اتحاد جدة، ويخطط لتقديم عرض ضخم؛ من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.

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