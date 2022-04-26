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محمد صلاح يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة.. هل يحقق ما يتمناه؟

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صلاح
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الثلاثاء، 26-04-2022 02:38 م

أعرب النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز هذا الموسم.
وقال محمد صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي:" “أريد أن ينتابني شعور الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا،  كان الأمر لا يصدق ولهذا السبب أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع ليفربول”.
وتابع محمد صلاح:" كان الشعور الذي ساد مدينة ليفربول عندما ركبنا الحافلة وقمنا بجولة للاحتفال باللقب لا يصدق".
وأضاف محمد صلاح :" أريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا مع ليفربول، وأريد أيضا التتويج بالدوري الإنجليزي مرة أخرى، هذا هو هدفي مع الفريق الآن".
وبسؤاله عما إذا كان يشعر بتحسن مستواه الآن هذا الموسم، أجاب محمد صلاح:" " نعم لقد رأيت مستواي يتحسن، الموسم قبل الماضي سجلت 19 هدفا وصنعت 10 في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفي موسمي الأول صنعت 10 أهداف، لذلك أحاول دائمًا تسجيل الأهداف وصناعتها".
اختتم محمد صلاح"هذا هو أسلوب لعبي دائما وهذا الموسم أشعر بتحسن كبير، لكن الأهم هو مساعدة ليفربول على التتويج بالألقاب وأنا أحاول القيام بذلك".
وتوج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، حيث سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك توتنهام من ركلة جزاء، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني.

 

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