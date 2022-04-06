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«ميرور» تكشف سر تنازل «صلاح» عن طلبات مالية للاستمرار في ليفربول

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صلاح
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الأربعاء، 06-04-2022 02:38 م


كشفت تقارير إنجليزية أسباب تنازل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن بعض طلباته المالية والموافقة على تجديد عقده مع الريدز الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.
وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية ، أن هناك انفراجة في أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجدد صلاح عقده مع الريدز لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد حتى عام 2027.
وتصدر محمد صلاح عناوين الصحف البريطانية، على خلفية الأنباء التي أشارت إلى اقتراب النجم المصري من تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي ليفربول.
وفي تقرير جديد لصحيفة "ميرور" أوضحت أن السر وراء الانفراجة في المفاوضات مؤخراً، وتنازل صلاح عن جزء من طلباته المالية يعود إلى الدعم الكبير الذي وجده اللاعب من ليفربول وجماهيره بعد فشل مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم، مع حصوله أيضاً على وعد من إدارة الريدز بإبرام عقد طويل الأمد حتى نهاية مسيرته الكروية.
وكانت مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول توقفت منذ ديسمبر الماضي، بسبب إصرار "مو" على مطالبه المالية التي ترفضها إدارة "الريدز"، في ظل تمسكها بالسقف المالي المحدد للاعبين، قبل أن تؤكد الصحف الإنجليزية أن صلاح مستعد للتنازل عن جزء من مطالبه.
 

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