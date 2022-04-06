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شاهد.. صلاح يبتسم مجددًا ويظهر في حمام السباحة

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صلاح
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الأربعاء، 06-04-2022 11:15 ص

عادت الابتسامة إلى وجه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد الحزن الذي خيم عليه عقب فشل تأهله مع المنتخب إلى مونديال قطر.
ونشر "صلاح" صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وهو داخل حمام السباحة برفقة عدد من الاصدقاء وعلق على الصورة قائلا : " وقت الاستشفاء ".
صلاح سجل 8 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ويحتاج لهدفين أمام بنفيكا للوصول لهدفه رقم 10.
لو سجل النجم المصري في شباك بنفيكا مرتين سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف أو أكثر في موسمين مختلفين بالبطولات الأوروبية.
أفضل حصيلة لصلاح في موسم واحد بدوري الأبطال كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018
اللاعب الآخر الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو يزيد، في أكثر من موسم بالبطولات الأوروبية أثناء اللعب مع فريق إنجليزي هو رود فان نيستلروي.
وسجل المهاجم الهولندي عشرة أهداف في موسم 2001-2002 و12 في 2002-2003 عندما لعب بقميص مانشستر يونايتد.
ويتطلع قائد منتخب مصر إلى تعزيز رقمه القياسي الحالي بالتسجيل في 8 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعب أنفيلد.
علما بأنه أحرز 12 هدفا في آخر 13 مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

 

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