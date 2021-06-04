محمد صلاح ضمن فريق العام والتشكيلة المثالية في البريميرليج

الجمعة، 04-06-2021
08:37 م
أعلنت رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي
الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» أسماء 11 لاعبًا يمثلون فريق العام
والتشكيلة المثالية
بالدوري موسم 2020-21.
وشملت الاختيارات تواجد النجم المصري محمد صلاح
هداف نادي ليفربول ضمن القائمة المختارة.
وجاءت الاختيارات كالتالي:
حراسة المرمى:
البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي
الدفاع:
البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي
الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي
البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي
الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد
الوسط:
البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي
البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
الهجوم:
النجم المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول
الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام
الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام
وقدم محمد صلاح
موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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