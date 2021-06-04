الجمعة 04 يونيو 2021
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد صلاح ضمن فريق العام والتشكيلة المثالية في البريميرليج

"فيس بوك" يعاقب "ترامب" بإجراء مهين

أمريكا تخطط لإمداد مصر بفائض لقاح فيروس كورونا

تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون

امرأة توفيت بسبب "كوفيد" تعود إلى المنزل بعد أسبوعين من حرقها

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لإعادة إعمارها

إصابات مروعة لمدرب نمور خلال عرض للسيرك

وداعًا لألم الإبر.. إعطاء لقاح كوفيد عن طريق "لصقة النيكوتين"

الحكومة تخصص ٦٠٠ مليار جنيه لتطوير «الريف المصري»

أوباما: هذا ما سيحدث على الأرض بسبب الكائنات الفضائية

ADS
 

محمد صلاح ضمن فريق العام والتشكيلة المثالية في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
Native
الجمعة، 04-06-2021 08:37 م
أعلنت رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» أسماء 11 لاعبًا يمثلون فريق العام والتشكيلة المثالية بالدوري موسم 2020-21.

وشملت الاختيارات تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول ضمن القائمة المختارة.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

حراسة المرمى:

البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

الدفاع:

البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

الوسط:

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي

البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد


الهجوم:


النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام


وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


https://twitter.com/LFC/status/1400847311794839553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1400847311794839553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F2345806
 

إقرأ ايضا

Capture

شيكابالا: بكيت في سيارتي مما فعله الأهلي معي في هذا اليوم

1428186_0

موسيماني يطلب التعاقد مع هذا اللاعب بالاسم

فريق الزمالك

بعد الاستهزاء به .. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

أخبار متعلقة

محمد صلاح

بعد أنباء رحيله .. ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار غير متوقع

ناصر-الخليفي-محمد-صلاح

ناصر الخليفي يُغري صلاح بعرض خرافي للانضمام لـ باريس سان جيرمان

ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد 2/4 وصلاح يسجل بشارة القيادة

محمد صلاح و باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يتحرك لضم محمد صلاح بديلاً لمبابي

كلوب وصلاح

بعد شكواه من محمد صلاح .. كلوب يفاجيء جماهير ليفربول بتصريح صادم

محمد صلاح

هجوم ناري من المصريين ضد محمد صلاح : خذلتنا بموقفك الغريب