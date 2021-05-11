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هجوم ناري من المصريين ضد محمد صلاح : خذلتنا بموقفك الغريب

محمد صلاح
هجوم ناري من المصريين ضد محمد صلاح : خذلتنا بموقفك الغريب
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 06:02 ص أحمد عادل شعبان
تعرض النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صمته عن دعم المسجد الأقصى على الرغم من قيام نجوم كبار بدعمه مثل رياض محرز و أداما تراوري وغيرهم.

وقال أحد المتابعين على تويتر: ليه انا مقهور من صلاح عشان صلاح شهرته ووضعه غير اي لعيب عربي فى التاريخ ده احصائيات العنصرية علي مسلمين فى بريطانيا بتتعمل قبل صلاح , وبعد صلاح الناس كانت بتغنيله I'll Be Muslim Too تويتة واحدة فيها فيديو تهجير الناس من بيوتها ممكن ينور مناطق ضلمة في مخ ناس كتير كويسة بس ماتعرفش.

وقال آخر: عشان لو حد شايف إن كلامه مش هيكون مؤثر ولا هيفرق .. في 2019 اتعمل بحث من جامعة ستانفورد، اكتشفوا إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الميرسيسايد قلت بنسبة 18.9% خلال السنتين اللي لعب فيها صلاح وماني في ليفربول، ده حجم تأثيرهم في المدينة بس فما بالك في غيرها بس هو مهتم بالقطط والكلاب.

وقال ثالث: قالكم ما عندكم مينتليتي و يجب أن يفهم العرب أن مينتاليتي لكسبها صلاح في إنجلترا هي أن لا تتدخل في حياة الأخرين و عيش حياتك و إحتفل بالكريسماس.

فيما قال أحد المدافعين عن صلاح: من يريد أن يعرف موقف #محمد_صلاح من القضية الفلسطينية.. ومن الصهاينة فليرجع بالذاكرة إلى مبارة الذهاب بين بازل السويسري يوم 30 يوليو 2013 ومكابي تل أبيب.. وكذلك مباراة الاياب يوم 6 أغسطس 2013..وبعدها فليغلق فمه.

 

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