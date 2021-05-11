هجوم ناري من المصريين ضد محمد صلاح : خذلتنا بموقفك الغريب

ليه انا مقهور من صلاح عشان صلاح شهرته ووضعه غير اي لعيب عربي فى التاريخ ده احصائيات العنصرية علي مسلمين فى بريطانيا بتتعمل قبل صلاح , وبعد صلاح الناس كانت بتغنيله I'll Be Muslim Too تويتة واحدة فيها فيديو تهجير الناس من بيوتها ممكن ينور مناطق ضلمة في مخ ناس كتير كويسة بس ماتعرفش

من يريد أن يعرف موقف #محمد_صلاح من القضية الفلسطينية.. ومن الصهاينة فليرجع بالذاكرة إلى مبارة الذهاب بين بازل السويسري يوم 30 يوليو 2013 ومكابي تل أبيب.. وكذلك مباراة الاياب يوم 6 أغسطس 2013..وبعدها فليغلق فمه pic.twitter.com/njZhN0R6OY