هجوم ناري من المصريين ضد محمد صلاح : خذلتنا بموقفك الغريب

الثلاثاء، 11-05-2021
06:02 ص
أحمد عادل شعبان
تعرض النجم المصر
ي محمد صلاح
المحترف بصفوف ليفربول
لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صمته عن دعم المسجد الأقصى
على الرغم من قيام نجوم كبار بدعمه مثل رياض محرز و أداما تراوري وغيرهم.
وقال أحد المتابعين على تويتر: ليه انا مقهور من صلاح عشان صلاح شهرته ووضعه غير اي لعيب عربي فى التاريخ
ده احصائيات العنصرية علي مسلمين فى بريطانيا بتتعمل قبل صلاح , وبعد صلاح الناس كانت بتغنيله I'll Be Muslim Too
تويتة واحدة فيها فيديو تهجير الناس من بيوتها ممكن ينور مناطق ضلمة في مخ ناس كتير كويسة بس ماتعرفش.
وقال آخر: عشان لو حد شايف إن كلامه مش هيكون مؤثر ولا هيفرق .. في 2019 اتعمل بحث من جامعة ستانفورد، اكتشفوا إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الميرسيسايد قلت بنسبة 18.9% خلال السنتين اللي لعب فيها صلاح وماني في ليفربول
، ده حجم تأثيرهم في المدينة بس فما بالك في غيرها بس هو مهتم بالقطط والكلاب.
وقال ثالث: قالكم ما عندكم مينتليتي و يجب أن يفهم العرب أن مينتاليتي لكسبها صلاح في إنجلترا هي أن لا تتدخل في حياة الأخرين و عيش حياتك و إحتفل بالكريسماس.
فيما قال أحد المدافعين عن صلاح: من يريد أن يعرف موقف #محمد_صلاح من القضية الفلسطينية.. ومن الصهاينة فليرجع بالذاكرة إلى مبارة الذهاب بين بازل السويسري يوم 30 يوليو 2013 ومكابي تل أبيب.. وكذلك مباراة الاياب يوم 6 أغسطس 2013..وبعدها فليغلق فمه.