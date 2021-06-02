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ناصر الخليفي يُغري صلاح بعرض خرافي للانضمام لـ باريس سان جيرمان

ناصر-الخليفي-محمد-صلاح
صلاح والخليفي
Native
الأربعاء، 02-06-2021 01:02 م

يتأهب باريس جيرمان الفرنسي لتقديم عرض خرافي لخطف أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى الميركاتو الصيفى الحالي .
وكشفت تقارير صحفية أن باريس جيرمان الفرنسي يرغب فى منح محمد صلاح 600 ألف يورو أسبوعيا وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم الفريق بما يصل الى 2 مليون و400 ألف يورو شهريا أى قرابة 551 مليون 520 ألف جنيه مصري سنويا .
ويحصل محمد صلاح على 200 ألف يورو أسبوعيا تقريبا من ليفربول وهو ما يجعله سيحصل على 3 أضعاف راتبه حال انتقاله الى الباسيجى الذى يملكه القطري ناصر الخليفي .
ونجح محمد صلاح فى التتويج مع ليفربول بجميع الألقاب الكبيرة حال مشواره مع الفريق الذى وصل لموسمه الرابع حصل خلالها على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين ووصيف الهداف الموسم الحالي المنتهى بـ 21 هدفا بفارق هدف وحيد عن هارى كين بجانب لقب ثالث أفضل لاعب فى العالم وأفضل لاعب فى أفريقيا مرتين .
 

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