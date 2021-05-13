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باريس سان جيرمان يتحرك لضم محمد صلاح بديلاً لمبابي

محمد صلاح و باريس سان جيرمان
محمد صلاح و باريس سان جيرمان
Native
الخميس، 13-05-2021 01:47 م الطيب حسين
أكدت عدة تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان عملاق العاصمة الفرنسية يرغب في تدعيم صفوفه في حالة رحيل اللاعب كيليان مبابي عن صفوفه ورفضه التوقيع على العقد الجديد الذي يبقيه في نادي العاصمة.

وضعت إدارة العملاق الباريسي محمد صلاح النجم المصري وأبرز نجوم فريق ليفربول الإنجليزي على قمة القائمة التي وضعها لتعويض النجم الفرنسي، حيث يرفض مبابي التوقيع على عقد جديد من باريس لتتجه الأنظار صوب النجم المصري.

ومن المنتظر ان يحدد مستقبل مبابي قرار العملاق الباريسي في التحرك من اجل التعاقد مع محمد صلاح، حيث يرغب ريال مدريد في ضم مبابي وهو ما سيحدد مصير تحرك النادي الفرنسي لهداف الريدز.

 

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