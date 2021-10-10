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أحمد ناجي يهاجم عصام الحضري: مينفعش يعمل كده

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ناجي والحضري
Native
الأحد، 10-10-2021 10:13 ص

هاجم أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عصام الحضري مدرب حراس المنتخب، مشيرًا إلى أنه أخطأ في الفترة الماضية بعدما أخبر الحراس الأربعة بأنهم سيكونوا مع الفراعنة في المعسكرات المقبلة.
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن لا يجوز على الحضري أن يقول للشناوي وأبوجبل وبسام وصبحي إن شاء الله سنكون معا في الفترة القادمة.
وتابع: لا يجب على الحضري أن يتجاهل باقي حراس المرمى والاعتماد على هذا الرباعي فقط.
وتصدر منتخب مصر  مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.
وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
 

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