محمد أبوجيل يتلقى 3 عروض خليجية بقيمة كبيرة.. تعرف على المبلغ

أبوجبل

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قال الاعلامي محمد شبانة إن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، تلقى 3 عروض من الخليج خلال الأيام الماضية؛ بعد تألقه مع المنتخب الوطني.

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "تلقى اللاعب عرضين من الإمارات، إلى جانب عرض ثالث من أحد الأندية السعودية".

وتابع: "جاء العرض السعودي المعروض على اللاعب بقيمة 100 مليون جنيه في عقد مدته 3 مواسم.

وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن".