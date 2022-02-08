محمد أبوجيل يتلقى 3 عروض خليجية بقيمة كبيرة.. تعرف على المبلغ
أبوجبل
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Teads
الثلاثاء، 08-02-202209:36 ص
قال الاعلامي محمد شبانة إن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، تلقى 3
عروض من الخليج خلال الأيام الماضية؛ بعد تألقه مع المنتخب الوطني.
وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "تلقى اللاعب عرضين من الإمارات، إلى جانب
عرض ثالث من أحد الأندية السعودية".
وتابع: "جاء العرض السعودي المعروض على اللاعب بقيمة 100 مليون جنيه
في عقد مدته 3 مواسم.
وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع
الفريق حتى الآن".