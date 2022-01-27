الخميس 27 يناير 2022
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تطورات جديدة في قضية «سائق التاكسي والطفلة»

الإبعاد النهائي ومنع الدخول.. تحذير لكل المقيمين في السعودية من هذه المخالفة

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب

إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

الكشف عن إصابة محمد الشناوي

بعد تسريب فيديو تمارس الرذيلة.. فنانة سورية تظهر بقميص النوم

مقتل سعودي دهسًا تحت أقدام فيل غاضب

من هو الشاب العربي الذي تزوج ابنة سلطان بروناي في حفل أسطوري

المحكمة ترفض استئناف أحمد سعد وتؤيد القرار ضده لصالح سمية الخشاب

رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

ADS
 

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب

اتحاد-الكرة-المصري
ا
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 02:40 م

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب "الفراعنة" حتى مباراتي السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.
وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كيروش كان يريد أن يفاجئ الجميع بتشكيل جديد في أول مباراة أمام نيجيريا، ولكن بعد ذلك أعاد كل لاعب لمركزه والأداء تحسن".
وتابع: "منتخب مصر أظهر شخصيته واستعاد روحه، ونحن داعمين للجهاز الفني واللاعبين حتى آخر نقطة يصلون إليها".
وختم: "كيروش مستمر حتى مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم".
واقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد فوزه على كوت ديفوار في مواجهة دور الـ16 بركلات الترجيح.
وسيواجه "الفراعنة" في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، المنتخب المغربي، الأحد المقبل.
 

إقرأ ايضا

1722880_0

إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

Capture

الكشف عن إصابة محمد الشناوي

Capture

بعد الجدل الكبير.. حقيقية حصول لاعب كوت ديفوار على إنذارين وعدم طرده

أخبار متعلقة

612fb106423604782e105f68

عودة «أبوالفتوح».. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار

19_2021-637685108232530094-253

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار

269924

ماذا قال «كيروش» بعد فوز المنتخب على السودان؟

270069

بتعليق عصام الشوالي.. مصر تواجه السودان في مباراة نارية

fgqfih6wya8ohgh2021_12_15_18_46

مباراة مصر والسودان.. الموعد والقنوات وطاقم التحكيم

image

نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح