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حفل تكريم ووداع.. كواليس اتفاق الأهلي مع كولر على الرحيل بصورة مُشرفة

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الأحد، 27-04-2025 12:56 ص

أعلن النادي الأهلي رسميًا رحيل المدير الفني مارسل كولر ووجه الشكر له.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي قرّرت توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر وجهازه الفني بالكامل، مع تحديد اليوم الأحد للإعلان رسميًا عن الجهاز الفني المؤقت الجديد.

وقال “شوبير”، خلال تصريحاته لقناة الأهلي: “الفريق سيخوض مرانه في السابعة مساءً، على أن يكون التجمع في السادسة. هناك احتمال لاستمرار أحد أفراد الجهاز الحالي، مع وجود مشاورات لضم اسم جديد. وقد أنهى الأهلي جميع الاتصالات مع مارسيل كولر بطريقة ودية، حيث أبدى المدرب مرونة كبيرة، ويحظى بتقدير واحترام كامل من جانب مجلس الإدارة”.

وأضاف: "اتخاذ القرار لم يكن سهلًا سواء على إدارة الأهلي أو على كولر نفسه. خلال الأيام القادمة ستُطرح عدة أسماء مرشحة لتولي المهمة بشكل مؤقت، وعند الاستقرار على أحدها سيتم الإعلان فورًا. كما سيتم تنظيم حفل تكريم لكولر تقديرًا لما قدمه، مع الحرص على أن يرحل بصورة مشرفة".

 

من ناحية أخرى، بدأ الأهلي رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد مشاركة الفريق في استحقاقات مهمة، أبرزها استكمال مشواره في الدوري الممتاز، والاستعداد لخوض كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

 

يُذكر أن الأهلي ودّع دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله في إياب نصف النهائي، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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