الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه كولر مقابل الرحيل

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، بأنه سوف يتم إقامة حفل وداع له قبل الرحيل من مصر.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل السويسري مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس من نصف النهائي.

وقال مصدر: "مارسيل كولر أبدى موافقة مبدئية على الرحيل عن النادي الأهلي، مقابل الحصول على مبلغ 440 ألف دولار، قيمة راتب المدير الفني في شهرين".

وأضاف: "جلسة كولر مع إدارة النادي الأهلي كانت ودية للغاية، مجلس إدارة النادي تواصل مع وكيل أعماله وتم إبلاغه بأن المدير الفني سيحصل على راتب شهرين كشرط جزائي عقب رحيله عن الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة الأهلي أبلغ كولر، بأنه سوف يتم إقامة حفل وداع له قبل رحيله عن القاهرة والعودة إلى سويسرا".

والجدير بالذكر أن مارسيل كولر تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2022، تمكن من حصد 11 لقبا مختلفا رفقة الفريق.