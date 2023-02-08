مجانًا بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الهلال السعودي في دور النهائي.

القنوات الناقلة

قناة AEA العراقية المجانية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد 11638 - 11639

معامل استقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

TNT الرياضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11157

معامل استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

قناة ssc السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ssc السعودية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4