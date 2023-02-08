مجانًا بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة
كأس العالم للأندية بالمغرب، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الهلال
السعودي في دور النهائي.
القنوات الناقلة
قناة AEA العراقية المجانية
القمر الصناعي: نايل سات
تردد 11638 - 11639
معامل استقطاب: أفقي
معدل الترميز 27500
TNT الرياضية المغربية
القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11157
معامل استقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6
قناة ssc السعودية
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة ssc السعودية
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4