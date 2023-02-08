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مجانًا بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

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الأهلي وريال مدريد
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الأربعاء، 08-02-2023 09:17 ص

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الهلال السعودي في دور النهائي.

القنوات الناقلة

 

قناة AEA العراقية المجانية

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد 11638 - 11639

 

معامل استقطاب: أفقي

 

معدل الترميز 27500

 

 

TNT الرياضية المغربية

 

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

- التردد: 11157

 

معامل استقطاب: عمودي

 

معدل الترميز: 27500

 

تصحيح الخطأ: 5/6

 

 

 

قناة ssc السعودية

 

 

القمر الصناعي: نايل سات.

 

التردد: 12523.

 

الاستقطاب: عمودي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

 

 

قناة ssc السعودية

القمر الصناعي: عرب سات

 

التردد: 12418

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

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