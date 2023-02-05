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نجم الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

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الأهلي
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Teads
الأحد، 05-02-2023 09:22 ص

 

 

احتفل إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق بفوز النادي الأهلي على سياتل والتأهل إلى النص نهائي كأس العالم للأندية.

 

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الأهلي فخر الكرة المصرية

‏يشرفك في كل وقت وفي كل زمان .. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز المستحق ‏لاعبين رجال.

 

أحرز الأهلي هدف التقدم في شباك سياتل ساوندرز من عمر الشوط الثاني في اللقاء الذي انتهى ماء أمس السبت، وجمعهما على ملعب ابن بطوطة ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب .

 

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أفشة.

 

وبدأ الأهلي المباراة هادئاً من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين فى وسط الملعب.

 

وسدد ألبرت لاعب سياتل، كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي في الدقيقة 13.

 

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