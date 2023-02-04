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"أزمة وعضلة".. هل يشارك كهربا في مباراة اليوم أمام سياتل الأمريكي؟

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كهربا
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السبت، 04-02-2023 09:48 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مثيرة حول مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس في برنامج ملعب أون تايم، إن محمود عبد المنعم كهربا شعر بإجهاد في العضلة الخلفية وتوقف عن المشاركة في المران، وتم عرضه على الجهاز الطبي.

وأضاف شوبير أن، كهربا تلقى العلاج عقب لقاء أوكلاند سيتي ويقوم الجهاز الطبي بعمل اللازم، ولكن مشاركة كهربا من عدمها لم يتم حسمها حتى الآن.

وتابع: قد لا يشارك كهربا في مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل في بطولة كأس العالم للأندية، وهذا لعدم علاجه بشكل كامل حتى الآن.

كهربا وأزمة الزمالك
على الجانب الآخر خصص برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، اليوم السبت، فقرة عن استعدادات النادي الأهلي، لمواجهة نادي سياتل الأمريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المغرب، وإمكانية مشاركة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا.

وخلال الفقرة أكد أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن المدير الفني للنادي الأهلي قرر مشاركة نفس تشكيل المباراة السابقة، لافتا إلى أن الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد شريف في خط الهجوم.

كهربا موجود في حسابات النادي الأهلي

وتابع أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن محمود عبد المنعم كهربا يحق له المشاركة في المباراة مع النادي الأهلي، وبالتالي لديه فرصة قوية للظهور في ملعب المباراة أمام ستايل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لافتا إلى أن لم يصدر أي حكم بإيقاف كهربا، واللاعب كهربا موجود في حسابات النادي الأهلي.

وأشار أحمد الهواري الناقد الرياضي، إلى أن هناك ترحيب من الزمالك بتقسيط الأموال من كهربا، حتي يلعب كهربا ، وبالتالي يكون معه أموال لدفعها للزمالك.
 

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