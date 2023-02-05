



تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز بطل أمريكا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ابن بطوطة ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب .

وكتب خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك "#انتهاء_المباراة :الأهلي يهزم فريق سياتل ساوندرز بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية".

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أقشة.

وتوقع خالد الغندور ، تحقيق الأهلي مفاجأة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وكتب الغندور منشورًا عبر حسابه على “ فيس بوك”: "الاهلي سيحقق المفاجأة ويفوز علي ريال مدريد وافتكروا كلامي".

ويواجه ريال مدريد نظيره الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.