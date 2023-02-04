اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ومتاحة للجميع تذيع مباراة الأهلي اليوم

السبت، 04-02-2023
09:54 ص
يترقب عشاق الأهلي، مباراة فريقهم المرتقبة في كأس العالم
للأندية 2022، المقامة حاليا في المغرب، حيث تتسائل الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة
للمباراة.
ويواجه النادي الأهلي، نظيره فريق سياتل
الأمريكي، اليوم
السبت 4 فبراير 2023، على استاد طنجة، في السابعة مساءا بتوقيت مصر.
واستهل المارد الأحمر، مشواره في مونديال الأندية بالفوز
على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي
تاو.
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية
وأعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي
نايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.
كما أعلنت قنوات الرياضية المغربية عن نقل مباريات كأس العالم
للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.
هذا بالإضافة إلى إعلان الكثير من القنوات، إذاعتها مباريات
مونديال الأندية وعلى رأسها قناة Aea العراقية، حيث نجحت القناة في نقل مباراة الأهلي الماضية مع أوكلاند سيتي.
تردد قناة Aea العراقية
وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة،
وجاء ترددها كالآتي:
تردد قناة Aea هو: 11636.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.
تردد قناة فوكس سبورت
بخلاف القنوات السابقة، أعلنت قناة أخرى جديدة على النايل
سات، إذاعتها مباريات كأس العالم للأندية وهي قناة فوكس سبورت، وذلك عبر القمر الصناعي
نايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.
وتضم مجموعة قنوات فوكس الرياضية ثلاث قنوات (فوكس سبورت
1، فوكس سبورت 2، فوكس سبورت 3).
تردد قناة فوكس سبورت 1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11013.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
- الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة فوكس سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4