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مبلغ خيالي.. ساسي يطلب 127 ألف جنيه يوميًا للاستمرار مع الزمالك

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ساسي
Native
الإثنين، 17-05-2021 01:21 م

طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك راتبا خياليا سنويا للتجديد للنادى الأبيض خلال الفترة القادمة .
وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى .
وطلب ساسى من لجنة المفاوضات بنادى الزمالك الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو سنويا أى ما يصل الى 45 مليونا و840 الف جنيه سنويا، أي ما يساوي 3 ملايين و820 ألف جنيه شهريا بقيمة 127 ألف جنيه يوميا، وهو ما يعد راتبا يوميا خياليا لم يحصل عليه أي لاعب محلي أو محترف في الدوري المصري.
رفضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ولجنة التفاوض مع ساسى التى ضمت المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة وإبراهيم عبدالله عضو المكتب التنفيذى وطارق حشيش المستشار المالى طلبات ساسى حيث رأى أنها مبالغ فيها للغاية وتفوق إمكانيات القلعة البيضاء وستسبب فى ثورة داخل الفريق حال التجديد للاعبين أخرين على نفس مستوى الدولى التونسى .
وتمسكت اللجنة برفع عقد ساسى الذى يتقاضى مليون و400 الف يورو سنويا حاليا الى مليون و600 ألف يورو الا أن اللاعب لم يرد على عرض الزمالك .
 

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