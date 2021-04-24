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أمير مرتضى منصور يشتم عمرو الجنايني بألفاظ مُهينة

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أمير مرتضى منصور
 
السبت، 24-04-2021 12:38 م المصريون

شن أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، هجومًا حادًا على عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة، موجهًا له ألفاظ وشتائم مهينة.
وكان الجنايني صرح مؤخرًا قد قال من خلال تطبيق "كلوب هاوس"، إنه تحدث مع أمير مرتضى، عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة، بشأن الضغط على مسؤولي النادي الأهلي  في الإعلام، بسبب عدم المساواة وعدم لعب الفريق الأحمر أي مباريات بالإسماعيلية.
كما أكد الجنايني على أنه ساعد الزمالك في ملف القيد.
وكتب أمير مرتضى منصور عبر “تويتر”: “الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول أي كلام على أساس انه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي افكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وإيقاف شيكا وعبدالله جمعة وأزمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات  كثيرة”.
وأضاف: “كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك، وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!!خربت الزمالك وانت في مجلس إدارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة”.
وأتم: “انت ولا كنت محايد بين الأهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك انت كنت ولا حاجة”.
 

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