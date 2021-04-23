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مفاجأة في واقعة "بصق" لاعب الإنتاج على مدرب الزمالك

محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي
محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي
 
الجمعة، 23-04-2021 08:42 م الطيب حسين
علق محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي، على واقعة بصقه على أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك في مباراة الأمس.

وجاء هذا خلال مباراة الزمالك، والتي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين. وأظهرت الكاميرات خلال اللقاء توجيه مهاجم الإنتاج لإشارة لأحد الأشخاص توحي بمعنى "خارج".

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء مع "أون تايم سبورتس"، فسر طلعت تفاصيل الأزمة:"أنا لم أكن في مشاجرة مع لاعبي الزمالك.. بن شرقي سخر مني، وإشارتي كانت له، وليس لأسامة نبيه".

وقال :"أسامة نبيه أخي الكبير، ولم أبصق عليه ولا على نادي الزمالك".

وأكمل:"أنا بحب الزمالك، وألعب في مصر منذ حوالي 15 عاما، وكل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، وكلامي كان موجه لبن شرقي".

وختم بقوله :" لم أبصق على أحد، وكابتن أسامة نبيه أقف أمامه احتراما وتحدثت معه عقب اللقاء".
 

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