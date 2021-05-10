الإثنين 10 مايو 2021
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

قبل انطلاقها بساعات.. الزمالك يهاجم حكم مباراة القمة: «متقلش في الفطار»

جماهير الزمالك تفتح النار على حسين الشحات بعد تصريحاته

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد هذا النوع من لقاح كورونا

أمير قطر يصل السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

تنفيذ حكم الإعدام في الراهب تواضروس

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم

وزير السياحة يلتقي بالأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات

بشري سارة لمرضي السكر .. والسر " حليب الإبل "

ADS
 

جماهير الزمالك تفتح النار على حسين الشحات بعد تصريحاته

Capture
حسين الشحات
Native
الإثنين، 10-05-2021 11:02 ص

شن عدد كبير من جماهير نادي الزمالك، هجومًا حادًا على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بسبب تصريحاته قبل ساعات عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
الشحات خرج في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، وقال :"أنا مستمر في النادي الأهلي، لكن إذا قرر النادي الاستغناء عنيّ سأرحل".
وعن موقفه من الانتقال للزمالك أو الجلوس في منزله، رد :"أقعد في البيت، الزمالك طبعًا نادي كبير وله كل الاحترام".
الشحات كشف أيضًا خلال تصريحاته :"لدي عرضًا من صنداونز، وأيضًا عروض من السعودية والإمارات لكن لن أكشف عن الاسماء".
وتابع الشحات تصريحاته :"أنا مركز في شغالي، وتخصلت من الضغوط من بدري، ولدي الكثير لكي أقدمه للنادي في الفترة المقبلة".
وتسببت تصريحات حسين الشحات، في غضب جماهير نادي الزمالك، بسبب تفضيله الجلوس في بيته عن اللعب للفريق الأبيض.
 

إقرأ ايضا

amiiiin

قبل انطلاقها بساعات.. الزمالك يهاجم حكم مباراة القمة: «متقلش في الفطار»

عمرو أديب

عمرو أديب: النهاردة هعمل أهم حلقة في حياتي .. وهتكون حلقة فاصلة لهذا السبب

موسيماني

موسيماني يأمر برحيل هذا اللاعب: هاتوا واحد تاني بداله وكمان عايز بديل لـ معلول

أخبار متعلقة

موسيماني

موسيماني لـ نجم الأهلي: هتنزل من على الدكة تكسبنا ماتش الزمالك .. بس ركز

الأهلي والزمالك

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية يتحدى الغضب

267551_0

إيقاف نجم بيراميدز بعد تسريب اتفاقه مع الأهلي

20201105093404344

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي بـ كورونا: قد يلعب مباراة القمة

فريق الزمالك

الزمالك ينسحب من لقاء القمة أمام الأهلي: مش هنبعت الفريق