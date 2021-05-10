جماهير الزمالك تفتح النار على حسين الشحات بعد تصريحاته

الإثنين، 10-05-2021
11:02 ص
شن عدد كبير من جماهير نادي الزمالك
، هجومًا حادًا على حسين
الشحات لاعب
النادي الأهلي، بسبب تصريحاته قبل ساعات عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
الشحات خرج في
تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، وقال :"أنا مستمر في النادي الأهلي، لكن إذا قرر النادي الاستغناء عنيّ سأرحل".
وعن موقفه من
الانتقال للزمالك أو الجلوس في منزله، رد :"أقعد في البيت، الزمالك
طبعًا
نادي كبير وله كل الاحترام".
الشحات كشف
أيضًا خلال تصريحاته :"لدي عرضًا من صنداونز، وأيضًا عروض من السعودية
والإمارات لكن لن أكشف عن الاسماء".
وتابع الشحات
تصريحاته :"أنا مركز في شغالي، وتخصلت من الضغوط من بدري، ولدي الكثير لكي
أقدمه للنادي في الفترة المقبلة".
وتسببت تصريحات حسين الشحات
، في غضب جماهير نادي الزمالك
، بسبب تفضيله الجلوس في بيته عن اللعب للفريق الأبيض.