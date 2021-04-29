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دخول نجم الزمالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الخميس، 29-04-2021 11:27 ص المصريون

دخل لاعب نادي الزمالك في غيبوبة نتيجة تعرضه لحادث سير مروع بسيارته.
وتعرض أحمد الريحاني لاعب نادي الزمالك لـ كرة السلة تحت 18 سنة مواليد 2004 لحادث سير، أدى إلى تدمير سيارته مساء أمس، وتم نقله إلي المستشفى ودخل في غيبوبة ويخضع حاليا للملاحظة بالعناية المركزة.
وانضم أحمد الريحاني لاعب نادى الزمالك لكرة السلة للفريق منذ 5 سنوات محققا نسبة مشاركة بلغت 98% في كافة المباريات.
حيث تلقى تدريبه على أيدى نخبة من المدربين المصريين مثل الكابتن فتحي عبد العزيز، والكابتن أسامه السيد، والكابتن سعد فكرى، والكابتن محمد أبو فريخة.
ويعد أحمد الريحاني العنصر الأساسي فى فريقه، حيث يتميز أداءه بالذكاء والثبات الانفعالي ورؤية الملعب والالتزام التكتيكي والخططى للمدرب.





 

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