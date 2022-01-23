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ميسي يصف أسطورة ليفربول بالـ"حمار" بسبب صلاح

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الأحد، 23-01-2022 10:00 ص
كشف أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه بـ"الحمار" بعدما عبر محلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس" عن رأيه في كونه ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان.
وكان ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة في أغسطس الماضي، بعدما قضى 21 عامًا في الكامب نو حيث فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي البلوجرانا حول تجديد عقده.
ورحل ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، في خطوة مفاجئة لعالم كرة القدم.
وظهر جيمي كاراجر في مقطع فيديو عبر شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، رفقة جاري نيفيل للحديث عن اختيارهما لتشكيل عام 2021.
ولم يتواجد النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في التشكيل المثالي لعام 2021، والذي شهد تواجد المصري محمد صلاح.
وفي مقطع فيديو من خلال شبكة «سكاي سبورتس» تحدث كاراغير مع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل لاختيار تشكيلة عام 2021 ولم يختر أسطورة ليفربول أياً من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة وفضل اختيار اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
وقال كاراجر في تصريحاته: "ميسي ليس سعيدًا بي على الإطلاق، لقد كان لدي رأي في بداية الموسم بأن رونالدو ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، وضربت مثالًا أيضًا بـ ميسي، حيث قلت إنه ليس صفقة جيدة لـ باريس سان جيرمان كذلك".

وأضاف: "كان ذلك في حلقتنا ليلة الإثنين، وبعد ذلك تلقيت رسالة خاصة على إنستجرام"، ليسأله جاري نفيل: "من الرجل نفسه؟"، قاصدًا ميسي.
رد كاراجر: "نعم، من الرجل نفسه، أنا لا أعرض الرسائل الخاصة، ولكنه حرفيًا قال لي إنني حمار!".
وتابع: "إذا، هو يتابع برنامجنا، هو يتابع حلقاتنا يوم الإثنين، لذلك آمل أن يشاهد حلقة الجمعة هذه، لأنني ميسي أنا أحبك حقًا، اللاعب الأعظم على مر العصور، ومقارنة بك نعم أنا حمار، أقبل ذلك ولكنك لن تنضم إلى التشكيل المثالي!".
وأوضح: "أنت لم تلعب جيدًا بدرجة كافية، حتى لو أنك فزت ببطولة كوبا أمريكا في الصيف مع الأرجنتين، هذا ليس كافيًا بالنسبة لي لكي أخرج الرجل الخاص بي من التشكيل المثالي، وهو محمد صلاح".
 

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