ماذا قال خالد الغندور عن هزيمة الأهلي من ريال مدريد برباعية

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب علي هزيمة الأهلي برباعيه أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"#انتهاء_المباراة :الاهلي يخسر من ريال مدريد الإسباني 1/4.. ليلعب علي الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية".

وحقق فريق ريال مددير الفوز أمام الأهلي براعيه مقابل هدف في نصف نهائي كاس العالم للأندية.

مرت 75 دقيقة من عمر المباراة بتقدم ريال مدريد على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

وتركز اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط تحفظ كبير من الاندفاع للأمام.

واعتمد الأهلى على تضييق المساحات مع الرقابة اللصيقة على لاعبى ريال مدريد.

وأنقذ محمد هاني تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من ناتشو في الدقيقة الثانية.

وأهدر محمد شريف هدف محقق بعد تمريرة من أحمد عبدالقادر ليتوغل الأخر داخل منطقة الجزاء ويسددها بعيدة عن المرمي في الدقيقة 18.

وحرم محمد عبدالمنعم الأهلي من هدف مؤكد بعد رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ولكن تعالى فوق العارضة في الدقيقة 25.