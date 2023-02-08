تعليق مفاجئ من مارتن يول على مواجهة الأهلي ريال مدريد





وجه الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة للفريق قبل مواجهة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكتب مارتن يول عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “يلا يا أهلي، أتمنى حظًا طيبًا للأهلي ليحقق نتيجة أسطورية ضد ريال مدريد في الرباط”.

وأضاف: “بالتوفيق لأصدقائي من عائلة الأهلي”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على استاد “مولاي عبدالله” بالرباط، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الهولندي مارتن يول قد حصل مع النادي الأهلي على بطولة الدوري المصري الممتاز.