تطورات خطيرة.. الأهلي يصعد ضد مرتضى منصور بعد توجيه شتائم وسباب لـ كهربا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، تقديم 3 شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على خلفية توجيه سباب وشتائم إلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بحسب ما ذكر البيان الرسمي.

كهربا قاد الأهلي إلى تحقيق الفوز الكبير (3-0) على الزمالك، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري.

وبعد قمة الأهلي، أكد مرتضى منصور، تقديم شكوى رسمية ضد كهربا بسبب إساءة صاحب الـ28 عامًا إلى نادي الزمالك، على حد قوله في مؤتمر صحفي، عقد مساء أمس الأحد.

وفي تطور جديد، نشر الأهلي بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله تقديم 3 شكاوى ضد مرتضى منصور، بسبب التطاول على كهربا.

الشكاوى الثلاث تم تقديمها وفق الأهلي، إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، رابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط.

وجاء في بيان الأهلي: "تقدم النادي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه".

وأضاف البيان الرسمي: " كذلك التحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب" و ..... و ..... و ..... و .. وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية".

وأتم: "وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.. وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "اسطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه، وكذلك بحق النادي الأهلي ومسئوليه".