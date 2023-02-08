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سواريش: الأهلي يمتلك 3 لاعبين يمكنهم اللعب في أفضل أندية أوروبا بسهولة

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الأهلي
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الأربعاء، 08-02-2023 12:17 م

 

 

 

كشف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ريكاردو سواريش، عن نقاط القوة والضعف في القلعة الحمراء، مشيرًا أن الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا.

 

وقال سواريش في تصريحات عبر "آس" الإسبانية: "الأهلي مؤسسة تقاتل من أجل الألقاب، مثل ما يحدث في ريال مدريد".

 

وأضاف سواريش: "تؤدي أي مجموعة نتائج سلبية صغيرة في النادي الأهلي لهزة كبيرة تشعر بها جميع أنحاء مصر".

 

وأكمل سواريش: "مستوى الدوري المصري ليس هو مستوى الدوري الإسباني، هذا واضح، ولكن الأهلي قوي للغاية، ولديه صفات جيدة، ولا ينبغي الاستهانه به حتى ولو كان ريال مدريد أفضل نادي في العالم".

 

وأردف سواريش: "الأهلي يقدم دائمًا أداء جيد في كأس العالم وله ثلاث ميداليات برونزية، وله كم هائل من الجماهير التي تسانده".

 

واختتم: "الأهلي يلعب بتشكيل مكون من 4-3-3 ويمتلك ثلاث لاعبين يمكنهم اللعب في أفضل أندية أوروبا بسهولة، وهم أليو ديانج، ومحمد عبد المنعم، وأحمد عبد القادر، والمباراة ستكن مفتوحة وهجومية من جانب الفريقين".

 

ويلتقي الأهلي نظيرة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة بالمغرب، اليوم الأربعاء، في التاسعة مساء.

 

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