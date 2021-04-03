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ليفربول يتغلب على أرسنال بثلاثة اهداف نظيفة

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 03-04-2021 10:09 م المصريون
تغلب ليفربول على فريق ارسنال 0/3 في قمة الدوري الانجليزي التي انتهت بين الريدز والـ "مدفعجية" منذ قليل.

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