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ليفربول يتغلب على أرسنال بثلاثة اهداف نظيفة
أرشيفية
السبت، 03-04-2021
10:09 م
المصريون
تغلب
ليفربول
على فريق ارسنال 0/3 في قمة الدوري الانجليزي التي انتهت بين الريدز والـ "مدفعجية" منذ قليل.
شاهد من هنا:
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الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
ليفربول
أرسنال
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