محمد صلاح يتسبب في هزيمة ليفربول بخطأ فادح

الأحد، 07-03-2021
06:34 م
تسبب النجم المصري محمد صلاح
في الهدف
الذي سكن شباك فريقه
ليفربول
في مواجهة فولهام في المباراة التي انتهت بهزيمة
فريقه 0-1، على ملعب أنفيلد
ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
«بريميرليج».
وتسلم محمد صلاح
الكرة المشتتة من دفاع ليفربول
على حدود
منطقة الجزاء وضغط عليه لاعب فولهام ماريو ليمينا واستخلصها منه وسدد على يمين الحارس
أليسون مسجلا هدف
فولهام الأول والوحيد في الدقيقة 45.
وبدأ ليفربول
المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: ريس ويليامز- فيليبس- روبرتسون- نيكو ويليامز.
الوسط: فينالدوم- كيتا- ميلنر
الهجوم: شاكيري- محمد صلاح
- جوتا