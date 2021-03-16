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ليس ريال مدريد ولا برشلونة .. موقع إسباني: صلاح سيترك ليفربول وينتقل لهذا النادي

محمد صلاح
ليس ريال مدريد ولا برشلونة .. موقع إسباني: صلاح سيترك ليفربول وينتقل لهذا النادي
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:36 ص أحمد عادل شعبان
كشف موقع Todo Fichajes الإسباني أن النجم المصري محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول قريبا وينتقل إلى أحد الأندية الكبرى لكن ليس ريال مدريد ولا برشلونة.

وقال الموقع إن عملاقي إسبانيا قد لا يكون لديهما القوة المالية لشراء النجم المصري .

وتابع: الحقيقة أن صلاح سوف ينتقل إلى يوفينتوس الإيطالي ، فهناك النادي لا يضمن بقاء موراتا ولا رونالدو ولا ديبالا وبالتالي يريد الحصول على بدائل من طراز قوي.

وأشار الموقع أن يوفينتوس تقدم بعرض إلى صلاح بالفعل وأن الأخير سيكون سعيدا بالعودة إلى إيطاليا.
 

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