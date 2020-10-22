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«لم نوافق»..أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الوداد

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«لم نوافق»..أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الرجاء

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أمير مرتضى
 
الخميس، 22-10-2020 03:09 م محمد فضل

فجر أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتواصل مع ناديه بشأن تأجيل مباراة فريقه مع الرجاء المغربي.
وكتب أمير في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، اليوم الخميس، :" حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول من الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة".
وتابع : "لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والتي من المقرر أن تقام، مساء السبت المقبل، بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق المغربي جراء إصابة "14 لاعبًا" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الاتجاه الأقرب داخل "كاف" هو تأجيل اللقاء، إلا أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن بصورة رسمية.
جدير بالذكر أن الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب في "المركب الرياضي محمد الخامس" بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.
 

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