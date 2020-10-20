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الرجاء المغربي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك رسميًا

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الرجاء والزمالك
 
الثلاثاء، 20-10-2020 03:19 م محمد فضل- متابعات

طالب فريق الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراةه أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد إصابة 8 لاعبين لديه بفيروس كورونا وعدم وجود بدائل كافية من اللاعبين لخوض المباراة .
ومن المقرر أن تعقد لجنة الطوارىء بالكاف اجتماعا عاجلا خلال ساعات لحسم مباراة الزمالك والرجاء وإن كانت كل المؤشرات تؤكد إقامتها فى موعدها المحدد لها السبت المقبل.
وفى هذا السياق ، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة، إلى مسؤولي المغرب، عقب عودة الفريق للقاهرة.
ونشر أمير مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة، قال فيها: "أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على حسن الضيافة، ونادي الرجاء على التعاون والاستقبال".
وتابع: "أشكر نادي الوداد ورئيسه على استضافته لتدريبات الزمالك بملعبه، وأيضًا نادي شباب المحمدية ورئيسه على التعاون المستمر، معروف عن المغاربة الثقافة والكرم، إن شاء الله نرد هذه المعاملة في بلدكم مصر".
 

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